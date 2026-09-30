Havza ve Ladik'te süt üreticileri sorun ve taleplerini yetkililere iletti - Son Dakika
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Havza ve Ladik'te süt üreticileri sorun ve taleplerini yetkililere iletti

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Havza ve Ladik\'te süt üreticileri sorun ve taleplerini yetkililere iletti
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Samsun'un Havza ve Ladik ilçelerinde süt hayvancılığını geliştirmek amacıyla düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısında üreticiler sorun ve taleplerini yetkililere iletti. Toplantıda kaliteli damızlık hayvan temini, üretim maliyetleri ve hayvancılık destekleri ele alındı.

Samsun'un Havza ve Ladik ilçelerinde süt hayvancılığının geliştirilmesi, kaliteli damızlık hayvan temini ve süt üretiminin artırılması amacıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, banka ve özel sektör iş birliğinde Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya süt üreticileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda; süt hayvancılığında verimliliğin artırılması, kaliteli damızlık hayvan temini, hayvan bakım ve besleme yöntemleri, süt kalitesinin yükseltilmesi ile destek ve finansman imkanları ele alındı. Üreticiler, soru-cevap bölümünde yaşadıkları sorunları ve taleplerini yetkililere aktarırken, özellikle kaliteli damızlık hayvan temini, üretim maliyetleri ve hayvancılık destekleri görüşüldü.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Havza ve Ladik'te süt hayvancılığının geliştirilmesi, kaliteli damızlık hayvan temininin kolaylaştırılması ve süt üretiminin artırılması için üretici, kamu kurumları ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
EkonomiSamsunGüncelLadikHavzaÇevreSon Dakika

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