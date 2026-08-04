Heyelan Araştırması Kongrede Sunulacak

Van kara yolundaki heyelanı jeomorfolojik ve planlama süreçleri açısından incelediği bilimsel çalışması, 8. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'ne sunulmak üzere kabul edildi.

Canan tarafından hazırlanan "Hakkari–Van Karayolunda Meydana Gelen Heyelan Olayının Jeomorfolojik ve Planlama Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı bildiri, 16–20 Eylül tarihlerinde Artvin Çoruh Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede akademisyenlerle buluşacak. Saha gözlemleri, jeomorfolojik analizler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) verileri, ÇED raporları ve yöre halkının tanıklıklarından yararlanılarak hazırlanan çalışmada; heyelanın Hakkari Katı Atık Arıtma Tesisi'ne etkileri, güvenlik gerekçesiyle kara yolu güzergahının değiştirilmesi ve heyelan kütlesinin dere yatağını kapatmasıyla oluşan set gölünün gelişim süreci detaylandırıldı. Bölgenin jeolojik yapısı, yağış rejimi ve arazi kullanımının da değerlendirildiği araştırmada, geleceğe yönelik risk azaltma ve planlama önerilerine yer verildi.

"Amacımız risk azaltma süreçlerine bilimsel katkı sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kenan Canan, Hakkari'nin zorlu topoğrafyası ve dinamik yapısıyla Türkiye'nin en dikkat çekici coğrafyalarından biri olduğunu belirterek, "Bu coğrafyayı doğru okuyabilmek, afetleri meydana geldikten sonra değil, oluşmadan önce bilimsel veriler ışığında değerlendirmekle mümkündür. Arazi çalışmaları ve saha gözlemlerini birleştirerek hazırladığımız bu çalışma, bölgedeki planlama süreçlerinde coğrafi gerçeklerin ne denli hayati olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşadığım coğrafyanın sorunlarını bilimsel çalışmalarla görünür kılmaya ve çözüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğim" dedi.