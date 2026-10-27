Hisarcık MYO öğrencileri Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hisarcık MYO öğrencileri Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hisarcık MYO öğrencileri Millet Bahçesi\'nde çevre temizliği yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık MYO, çevre bilinci oluşturmak için Millet Bahçesi'nde temizlik etkinliği düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve MYO Müdürü Burak Kavaslar katıldı; temizlik sonrası Demirtaş, Gençlik Parkı'nda öğrencilere çay ikram etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, MYO Sekreteri Arif Köylü, idari personel Muhammed Yücel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yapan katılımcılar, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Çevrenin korunması ve temiz tutulmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi hedeflendi. Temizlik çalışmasının ardından Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Gençlik Parkı'nda öğrencilere çay ikramında bulundu. Programda, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, çevre farkındalığının önemi üzerine konuşmalar yaptı.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Mustafa DemirtaşHisarcıkGençlikKütahyaEğitimYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar 3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
09:05
İsrail’de kader günü 7,3 milyon seçmen sandık başında
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 10:54:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Hisarcık MYO öğrencileri Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei