Hisarcık MYO öğrencileri Millet Bahçesi\'nde çevre temizliği yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, MYO Sekreteri Arif Köylü, idari personel Muhammed Yücel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yapan katılımcılar, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Çevrenin korunması ve temiz tutulmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi hedeflendi. Temizlik çalışmasının ardından Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Gençlik Parkı'nda öğrencilere çay ikramında bulundu. Programda, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, çevre farkındalığının önemi üzerine konuşmalar yaptı.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.