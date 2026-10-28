Hisarcık’ta öğrencilerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğrenciler, sokak hayvanlarını besleme etkinliğiyle hayvan sevgisi ve toplumsal duyarlılık konusunda örnek bir davranış sergiledi.

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sokak hayvanlarına yönelik besleme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Paylaşmanın, merhametin ve toplumsal duyarlılığın en güzel örneklerinden birini sergileyen tüm gençlerimize teşekkür ediyor; can dostlarımız için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.