İçişleri ve Tarım Bakanlıkları 81 ilde sahipsiz hayvanlara yönelik denetim başlatıyor - Son Dakika
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İçişleri ve Tarım Bakanlıkları 81 ilde sahipsiz hayvanlara yönelik denetim başlatıyor

İçişleri ve Tarım Bakanlıkları 81 ilde sahipsiz hayvanlara yönelik denetim başlatıyor
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İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde sahipsiz hayvanlara yönelik ortak denetim gerçekleştirecek. Eylül boyunca müfettişler, belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve tedavi süreçlerini yerinde inceleyerek ihmal ve mevzuata aykırı uygulamaları raporlayacak.

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca, 81 ilde sahipsiz hayvanlara yönelik denetim gerçekleştirilecek.

Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak müfettişler, valilikler, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idarelerinin sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Denetimlerde, sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin uygulamalar, barınakların durumu, hayvanların kısırlaştırılması ve tedavi süreçleri ile hayvan refahına yönelik çalışmalar kontrol edilecek.

İki bakanlığın oluşturacağı ortak denetim mekanizması kapsamında ekipler, sahadan elde edilen bilgileri raporlayarak ilgili kurumlara iletecek. İhmal ve aksaklıkların tespit edilmesinin yanı sıra mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu bölgelerin de belirlenmesi planlanıyor.

Denetimler kapsamında barınakların mevcut durumunun da gözden geçirilmesi, sahipsiz hayvanların usulüne uygun şekilde toplanıp toplanmadığının ve kısırlaştırma ile tedavilerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İçişleri ve Tarım Bakanlıkları 81 ilde sahipsiz hayvanlara yönelik denetim başlatıyor - Son Dakika

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