İlkadım\'da kapsamlı temizlik çalışmaları

Samsun'un İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde çöp toplama, sokak temizliği, yıkama, ot biçme ve konteyner temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında çöp toplama, cadde ve sokak temizliği, yıkama, ot biçme ile konteyner yıkama işlemlerine belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, temizlik hizmetlerinin ilçe genelinde planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Temizlik hizmetleri belediyelerin temel görevleri arasında yer alıyor. İlçemizin tüm mahallelerinde belirlenen program doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cadde, sokak, park ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Çevrenin korunması konusunda vatandaşlarımızın desteği de büyük önem taşıyor" dedi.

Yaz aylarında sokak yıkama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade eden Kurnaz, çöp toplama ve konteyner temizliğinin yanı sıra parklar ve ortak kullanım alanlarında uzayan otların da düzenli olarak biçildiğini kaydetti. - SAMSUN