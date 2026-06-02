İnci Kefali Göçü Turistleri Ceziyor

Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi için tatlı sulara göç eden inci kefalleri, sergiledikleri zorlu yolculukla yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakıyor.

Bölge turizminin önemli bir parçası haline gelen inci kefali göçü, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. İnci kefalleri, her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak amacıyla büyük sürüler halinde akarsulara doğru ilerliyor. Bu dönemde suyun akış yönünün tersine zıplayarak engelleri aşmaya çalışan balıkların oluşturduğu görsel şölen, doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor. Erciş ilçesindeki İnci Kefali Göçü İzleme Parkı'ndaki Balık Bendi alanı, bu doğa olayını gözlemlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Balık bendi boyunca sıralanan yerli ve yabancı turistler, inci kefallerinin göç yolculuğunu takip ediyor.

Ailesiyle birlikte Rusya'dan gelerek göçü izleyen yabancı turistlerden Anastasia Babat, bölgeye üçüncü kez geldiğini belirtti. Balık göçünün olağanüstü bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Babat, "Burası çok güzel, çok beğeniyorum. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Her şey ilgi çekici, her şey güzel ve harika" dedi.

Eşiyle birlikte Van'daki göçü izlemeye gelen ve Rusya'da yaşayan Deniz Babat ise alanın her dönem yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Ailemle burayı ziyarete geldik. Bu bizim üçüncü gelişimiz. Eskiden zaten sürekli buraya geliyordum ama şu an Rusya'da yaşıyorum. Gelmişken, Van balığını görelim dedik. Burası herkes için çok özel bir yer. Normalde balıkların göç döneminde burası sürekli kalabalık oluyor; çünkü her taraftan insanlar geliyor. Gerek Vanlılar gerekse Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistler olsun, burası herkesin görmek istediği yerlerden biri. Su biraz gür aktığı için bu ara balıklar çok fazla görünmüyor ama her zamanki gibi burası yine çok güzel" diye konuştu.

Yüksek debi görsel şöleni etkiledi

Öte yandan, bu yıl yoğun yağışlardan dolayı debisi yüksek olan çayda balıkların büyük bir kısmı su altından zıplamadan yumurtasını bırakırken, bir kısmı ise yine zıplayarak suyun akışını geçmeye çalıştı. Yaşanan bu durum balıkların göçünü engellemese de, balıkların zıplama oranının azalması nedeniyle izleyenler için oluşan görsel şölen bir önceki yıllara göre daha zayıf kaldı. Bu süreçte bazı balıklar ise doğal düşmanları olan martılara yem oldu. - VAN