İncir Hasadı İçin Bakan Aydın\'a Geliyor

Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım töreninde konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 31 Ağustos Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Aydın'a gelerek incir hasadına katılacağını söyledi.

Dünyanın en önemli incir üretim merkezlerinden olan Aydın'da, üreticilerin yeni sezon telaşı sürerken sezonun ilk kuru inciri, düzenlenen törenle sembolik olarak kilosu 850 TL'den Aydın Ticaret Borsası tarafından alındı. Düzenlenen törene katılan Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise sezonun 'hayırlı olması' temennisinde bulunarak, valilik olarak incirin kalitesini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da Aydın'a geleceğini ifade eden Vali Varol, ayrıca Bakan Yumaklı'nın incir hasadına katılacağını söyledi.

Ziyaret kapsamında gündemlerinin 'incir' olacağını ifade eden Vali Varol; "Allah nasip ederse önümüzdeki Pazartesi günü incir hasadımıza bakanımız da katılacaklar. Burada birlikte olacağız. Yine mevzumuz incir olacak, üreticimiz olacak. Yine mevzumuz bu işten daha fazla katma değer elde etmek olacak. Ben bu hasat döneminin bereketli, başarılı ve hayırlı geçmesini temenni ediyorum" dedi.