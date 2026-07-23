İpsala\'da Doluyla Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'nin İpsala ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde kısa sürede etkisini artıran yağış, köyde hayatı olumsuz etkilerken, dolu yağışı bazı tarım arazilerinde de endişeye neden oldu.