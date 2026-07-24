Işıklı Göl\'de Saz Kedisi Görüldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle bilinen Işıklı Gölünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan saz kedisi görüldü.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, nadir görülen bir yaban hayatı türüne ev sahipliği yaptı. Bölgede biyoçeşitlilik ve alan taraması yapan ekipler dünya genelinde nesli tehdit altında olan ve Türkiye'de kesin koruma altındaki türler arasında yer alan saz kedisini doğal yaşam alanında kaydetmeyi başardı.

Sazlıkların arasında objektiflere yansıyan saz kedisi, bir süre çevreyi gözlemledikten sonra gözden kayboldu. Kulak ucundaki tüy tutamları ve uzun bacak yapısıyla dikkat çeken, halk arasında "bataklık kedisi" olarak da bilinen türün Işıklı Gölü çevresinde varlığını sürdürüyor olması, bölgedeki ekosistemin ve habitat kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu takip etmek ve saz kedisinin yaşam alanını koruma altına almak amacıyla izleme ve denetim çalışmalarını artırdı.