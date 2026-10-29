İskenderun\'da Mete Aslan Bulvarı\'ndaki su birikintileri temizlendi

İskenderun'da Mete Aslan Bulvarı'ndaki su birikintileri temizlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İskenderun'da kuvvetli yağışın ardından Mete Aslan Bulvarı'nda mazgal tıkanmasıyla oluşan su birikintileri belediye ekiplerince giderildi. Bulvar normal görünümüne kavuşurken yetkililer, kent genelindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi etkili olan kuvvetli yağışın ardından Mete Aslan Bulvarı'nda oluşan su birikintileri, belediye ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.
Yağmur suyu mazgallarının tıkanması nedeniyle bulvar üzerinde biriken suların tahliyesi için İskenderun Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Mazgalların temizlenmesiyle su birikintileri giderilerek bulvar yeniden normal görünümüne kavuştu.
Yetkililer, kuvvetli yağışın vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi amacıyla kent genelindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: İHA
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