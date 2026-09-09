İskenderun'da sahilde çekirdek kabuğu atan kişiye 8 bin 687 TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da sahilde çekirdek kabuğu atan kişiye 8 bin 687 TL ceza kesildi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay İskenderun'da zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyip kabuklarını yere atan kişiye 8 bin 687 TL idari para cezası uyguladı. Belediye, çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklardan oluşturduğu 'sanat eseri'ni 7 gün sergiledikten sonra bugün temizledi.

Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8 bin 687 TL para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan "sanat eseri", farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde sahilde dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşan alan "sanat eseri" göndermesi, 7 gün boyunca sahilde sergilendi.

7 günlük serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından bugün itibarıyla temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

"Uyarılarımız burada bitmiyor"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Başkan Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

İskenderun'un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" mesajını verdi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Belediye, Güncel, Zabıta, Hatay, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İskenderun'da sahilde çekirdek kabuğu atan kişiye 8 bin 687 TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok İşte nedeni Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni
122 milyonluk dev vurgun Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı 122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Türkiye, PISA 2025’te her alanda sıralamasını yükseltti Türkiye, PISA 2025'te her alanda sıralamasını yükseltti

09:16
Yahşi Cazibe’nin Simge’si yıllar sonra ekrana döndü Görenler tanıyamadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 09:48:08. #7.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da sahilde çekirdek kabuğu atan kişiye 8 bin 687 TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement