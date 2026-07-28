Eğirdir\'de riskli evler için tahliye süreci başlıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, yıllardır toprak kayması ve kaya düşmesi tehlikesiyle gündeme gelen İmaret Mahallesi'ndeki "Sağlık Ocağı Evleri" için kritik bir süreç başladı. Afete maruz bölge ilan edilen alandaki konutların tahliyesine ilişkin yol haritasının ele alındığı toplantıda, vatandaşlarla yetkililer geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Vali Abdullah Erin, bilimsel raporların ortaya koyduğu riskin artık tartışmaya açık olmadığını belirterek, "Devletin bu haliyle devam etmesine göz yumması mümkün değil" dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir İmaret Mahallesi'nde afete maruz bölge ilan edilen konutlarla ilgili vatandaşlarla bir araya geldi. Erin, yıllardır devam eden jeolojik riskin artık tartışma konusu olmadığını belirterek, "Devletin bu haliyle devam etmesine göz yumması mümkün değil" dedi.

Vali Erin, vatandaşların mağdur edilmeden tahliye sürecinin yürütülmesi için uzun süredir yoğun çaba gösterildiğini söyledi. Toplantının ilk olarak kurumlar arasında yapılmasının planlandığını ancak mahalle sakinlerinin de katılımıyla bilgilendirme toplantısına dönüştüğünü belirten Erin, vatandaşların tüm sorularını medeni bir ortamda cevaplamaya hazır olduklarını ifade etti.

"Sorun 1970'li yıllardan beri biliniyor"

İmaret Mahallesi'ndeki riskin yeni olmadığını dile getiren Vali Erin, bölgeyle ilgili çok sayıda bilimsel inceleme yapıldığını belirtti. Erin, "1970'li yıllardan bu yana devam eden bir problemle karşı karşıyayız. Yıllarca yapılan jeolojik etütler ve bilimsel raporlar sonucunda bölge, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Afete Maruz Bölge ilan edildi. Bu noktadan sonra ilgili kanun hükümlerinin uygulanması artık zorunlu hale geldi" dedi.

"En büyük sorun tapusuz binalardı"

Mahalledeki 14 bloktan 7'sinin mevzuata uygun yapılmadığı için tapusunun bulunmadığını söyleyen Erin, bunun tahliye sürecini geciktiren en önemli neden olduğunu ifade etti. Afet Kanunu'na göre tapusu bulunmayan vatandaşların hak sahibi olamadığını hatırlatan Erin, bu durumun vicdanen kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Kaymakamımız, belediye başkanımız ve bizler bu vatandaşlarımızın mağdur olmasını kabul edemedik. Yaklaşık iki yıldır İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda tapusu olmayan vatandaşlarımızın da büyük bölümünün hak sahibi olmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalıştık."

"Tapusu olmasa da hak sahibi olacaklar"

Vali Erin, yapılan girişimler sonucunda bazı istisnalar dışında tapusu bulunmayan bloklarda yaşayan vatandaşların da hak sahibi olabileceğini açıkladı. Hak sahipliğinde yalnızca tapunun esas alınmayacağını belirten Erin, elektrik, su aboneliği veya muhtarlık kayıtları gibi belgelerin de dikkate alınacağını ifade etti. Erin, tahliye sonrası vatandaşlara kira desteği sağlanacağını, yeni yapılacak güvenli konutlardan da yararlanabileceklerini söyledi.

"Bilimsel raporları görmezden gelemeyiz"

Riskin artık tartışılacak bir konu olmadığını vurgulayan Vali Erin, onlarca bilimsel raporun aynı sonucu ortaya koyduğunu belirterek, "Bugüne kadar yapılan bütün jeolojik çalışmalar aynı gerçeği gösteriyor. Buradaki risk artık gözlemsel değerlendirmelerle tartışılacak bir konu değildir. Devlet, AFAD, Valilik, Kaymakamlık ya da Belediye bu raporları görmezden gelemez. Hiçbir kamu görevlisinin böyle bir yetkisi yok" ifadelerine yer verdi.

"Bugün olmazsa yarın mutlaka tahliye edilecek"

Tahliyenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Erin, sürecin bugüne kadar yalnızca vatandaşların mağdur olmaması için ertelendiğini söyledi. Erin, "Bugün ben tahliye kararı uygulamam ama yarın başka bir vali gelir ve kanunun gereğini yerine getirir. Devlet artık bu durumun devam etmesine izin veremez" dedi.

Tahliyenin gecikmesinin tek nedeninin vatandaşların hak sahibi olabilmesi için çözüm aranması olduğunu dile getiren Erin, bu süreçte büyük risk alındığını da sözlerine ekledi.

"Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz"

Yeni konutların Eğirdir'de güvenli bir bölgede inşa edileceğini belirten Erin, vatandaşların süreç boyunca sürekli bilgilendirileceğini söyledi. Yeni bir tebligat sürecinin başlayacağını ifade eden Erin, konutlar tamamlanıncaya kadar kira yardımının devam edeceğini belirtti.

"Bu sorunu birlikte çözeceğiz"

Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Vali Erin, devletin amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz sizin karşınızda değil, yanınızdayız. Amacımız bu süreci en az mağduriyetle tamamlamak. Bilimsel raporlar ortadayken hiçbir kamu görevlisinin sessiz kalması mümkün değildir. Hep birlikte, Eğirdir'e yakışır bir anlayışla bu sorunu çözeceğimize inanıyorum."

Toplantının sonunda Vali Erin, mahalle sakinlerinin sorularını dinleyerek sürece ilişkin görüş ve taleplerini aldı.

Mahalle sakinlerinden emekli asker eşi Fatma Karaca, 25 yıllık emeğini bu evlere yatırdıklarını belirterek, "Bütün birikimimizi buraya verdik. Babasultan'dan Köprübaşı'na kadar risk olduğu söyleniyor. Neden sadece bizim bulunduğumuz bölge riskli ilan edildi, anlamış değiliz. Biz 1999 yılında Isparta'dan iki tane ev alabiliyorduk. Ama biz kendi ilçemizden, kendi memleketimizden ev alalım dedik. Biz o zaman manzaraya para verdik. Yıkılacaksa hepsi yıkılsın. Bizlere ev verildikten sonra 15 yıl geri ödeme yapılacakmış. Biz zaten bütün birikimimizi vermişiz. Benim kayınpederim 100 yaşında. Hiçbir bina yıkılmadı. Lütfen bu kadar insanı mağdur etmeyin. Taşınma gücümüz yok. Ödeme gücümüz de yok. Devletimizden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Evlerimizi tahliye etmeyeceğiz"

Emekli astsubay ve aynı zamanda kooperatif başkanı olan Ali Ersoy, "Ben de bütün birikimimi bu eve yatırdım. Başka bir yerde de evim yok. Biz oraya temelden başladık. Eğirdir Belediyesi toplu konut idaresi kurdu. Orada bir kooperatif kurdu. Bedelini belediyeye ödedik. Biz başladığımızda o binanın bulunduğu bölgede bir ana yol vardı Isparta eski yolu. Bir de bizim evinde Isparta'yı Konya'ya bağlayan yol vardı. Başka bir yoktu. Arka yoldan Karayolları ve Belediye çift yol yapmak için o kayalar boşaltıldı. Yıllarca oradan toprak alındı. O kayaların kaymasının tek sebebi Karayolları ve Eğirdir Belediyesidir. 'Yurt kayıyor, havuz kayıyor' deniliyor. Benim evimin 50 metre ilerisinde risk yok ama benim sağlam evim riskli gösteriliyor. Tarihi ana yol dururken orada gerekli önlemler alınmıyor, şimdi gelip evlerimizi yıkacağız deniyor. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Evlerimizi boşaltmayacağız. Çıkmayacağım, çıkamayacağız da" dedi.

Eğirdir İmaret Mahallesi'nde bulunan "Sağlık Ocağı Evleri", önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararıyla toprak kayması ve kaya düşmesi riski nedeniyle afet bölgesi kapsamına alınmıştı.