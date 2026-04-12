Atıl alandan masal dünyasına Tomurcuk Masal Parkı

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl durumda olan ve eski adıyla Aqua Park olarak bilinen alana Tomurcuk Masal Parkı yapılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde yürütülen proje kapsamında modern bir yaşam ve eğlence merkezi hayata geçiyor. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alana yapılan Tomurcuk Masal Parkı içerisinde çocukların keyifli ve güvenli vakit geçirebileceği ve hayal dünyasını geliştirmesi, sosyal etkileşimlerini artırması hedefleniyor.

Spor alanları da olacak

Tomurcuk Masal Parkı spor alanlarıyla da dikkat çekiyor. Park bünyesinde basketbol, voleybol, tenis sahaları ve yürüyüş yolları inşa edilerek spor yapmak isteyen vatandaşların kullanımına sunulacak. Bu sayede alanın, sağlıklı hayatı teşvik eden çok yönlü bir merkez haline gelmesi planlanıyor.

"Ailelerimiz rahatça çaylarını içebilecekler"

Alanın daha önce atıl durumda olması nedeniyle, bölgede olumsuz olayların fazla yaşandığını belirten Davraz Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir, Tomurcuk Masal Parkı ile birlikte mahallenin daha da güzelleştiğini söyledi. Muhtar Aydemir, "Burası geçmiş yıllarda çok atıl vaziyetteydi, çok kötüydü. İçerisinde olumsuz olayların yaşandığı bir noktaydı. Ama Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen sayesinde mahallemize çok güzel bir park kazandırıldı. Burası yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alanımız. Bu alanda hem çocuklarımız hem de aileleri çok güzel vakit geçirecekler. Çocuklarımıza çeşitli oyun alanlarımız, ailelerimiz için de dinlenme alanlarımız yapılıyor. Çocuklarımız burada hoşça vakit geçirecekler. Ailelerimiz rahatça çaylarını içebilecekler. Ayrıca vatandaşlarımız için yürüyüş yolları kazandırıldı. Yani bir ailemiz gönül rahatlığıyla burada vakit geçirebilecek. Bu parkımızın mahallemize kazandırılmasında Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in büyük emekleri var. Çok uğraştı. Kendisine mahallem ve şahsım adına Allah razı olsun diyorum. Bu proje ile çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp hem spora hem de eğlenceye yönlendirmiş olacağız. Ben başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Tomurcuk Masal Parkı tamamlanmasının ardından Isparta'da hem çocukların neşeyle vakit geçireceği hem de ailelerin huzurla dinlenebileceği yeni bir yaşam alanı olacak. - ISPARTA