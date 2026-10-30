İspir'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspir'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İspir\'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat uygulandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İspir\'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat uygulandı
Haber Videosu

İspir İkisu Devlet Avlağı'nda düzenlenen denetimde usulsüz yaban keçisi avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Arazide vurulmuş bir yaban keçisi ile av ekipmanları ele geçirilirken, 4 kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat ve 204 bin TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile Fahri Av Müfettişlerinin iş birliğinde, İspir İkisu Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen denetimler sırasında usulsüz şekilde yaban keçisi avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, arazide vurulmuş bir yaban keçisi, yivsiz av tüfeği ve çeşitli av ekipmanları ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan parmak izi çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen 4 kişi hakkında, 1 milyon 250 bin TL tazminat bedeli ve 204 bin TL idari para cezası uygulandı.

Doğal yaşamın korunması, yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
Görüntü Türkiye’den Fotoğraf çekimi kabusa döndü Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:55
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:47:45. #.0.3#
SON DAKİKA: İspir'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android