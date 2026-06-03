İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Güzellik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Güzellik

İstanbul Boğazı\'nda Turkuaz Güzellik
03.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde turkuaz renkli görüntüler ve yunuslar dikkat çekiyor.

İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde son günlerde dikkat çeken turkuaz renkli görüntü halen devam ediyor. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde daha fazla etkili olan renk değişimi, bölgeden geçen vatandaşların ve denizcilerin ilgisini çekerken, zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar da manzaraya eşsiz bir güzellik katıyor. Havadan görüntülenen Boğaz, adeta tropikal koyları andıran görüntüsüyle görsel şölen sundu.

İstanbul'da ilkbaharın sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında belirli dönemlerde görülen turkuaz renk değişimi, bu yıl da etkisini gösterdi. Boğazın özellikle Karadeniz'e açılan kuzey bölümünde suyun renginin açık mavi ve turkuaz tonlarına dönüşmesi dikkat çekti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde kaydedilen görüntülerde, güneş ışınlarının etkisiyle parlayan su yüzeyi ve koyu yeşil orman dokusu eşsiz bir manzara oluşturdu. Boğazın turkuaza dönen sularında görülen yunuslar da objektiflere yansıdı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, teknelerin çevresinde dolaşarak görüntülere hareket kattı. İstanbul Boğazı'nın doğal yaşamının önemli parçalarından biri olan yunusların turkuaz sular içerisindeki görüntüsü izleyenlere kartpostallık kareler oluşturdu.

Renk değişiminin nedeni doğal süreçler

Uzmanlara göre İstanbul Boğazı'nda belirli dönemlerde görülen turkuaz renk değişiminin temel nedenleri arasında Karadeniz'den gelen besin ve mineral açısından zengin sular, plankton yoğunluğu, güneş ışınlarının geliş açısı ve su içerisindeki askıdaki doğal partiküller bulunuyor. Özellikle ilkbahar sonu ve yaz başında artan biyolojik hareketlilik nedeniyle deniz suyunun ışığı yansıtma biçimi değişiyor. Bu durum da Boğaz'ın bazı bölgelerinde turkuaz tonlarının daha belirgin görülmesine neden oluyor.

İstanbul Boğazı'nda benzer görüntüler geçmiş yıllarda da kaydedilmiş, özellikle son yıllarda hava sıcaklıklarının artması ve deniz ekosistemindeki mevsimsel değişimlerle birlikte turkuaz görüntüler daha sık dikkat çekmeye başlamıştı. Bu yıl da mayıs ayının son günlerinde Haziran ayının ilk günlerinde ortaya çıkan renk değişimi, İstanbul'un doğal güzelliklerinden birini yeniden gözler önüne serdi.

Boğazın Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde oluşan turkuaz renk, yalnızca bir doğa olayı olarak değil, aynı zamanda İstanbul'un iki farklı yüzünü aynı karede buluşturan nadir görüntülerden biri olarak öne çıktı. Bir yanda yoğun şehir silueti, diğer yanda yemyeşil ormanlarla çevrili boğaz hattı ve turkuaz renge bürünen sular, kentin milyonlarca insanın yaşadığı metropol kimliğinin yanı sıra güçlü doğal zenginliklerini de ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Kültür Sanat, Denizcilik, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Güzellik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:07:58. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Güzellik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.