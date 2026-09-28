İstanbul'da iş çıkışı yağış trafiği zorlaştırdı, yoğunluk yüzde 76'ya çıktı

İstanbul'da haftanın ilk günü akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İş yerlerinden ve okullarından çıkan vatandaşlar, evlerine gitmekte zorluk yaşadı.