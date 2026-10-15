İstanbul\'da sağanak Şile\'de su baskınına yol açtı, sokaklar araç boyuna kadar doldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Şile'de su baskınları yaşandı. Su seviyesinin araçların boyuna kadar yükseldiği sokaklarda bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

İstanbul'da dünden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, kentin bazı ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Şile'de yağışın ardından sokaklar sular altında kalırken, bazı noktalarda su seviyesi araçların boyuna kadar yükseldi. Bölgede bulunan bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Su baskınlarının yaşandığı sokaklarda oluşan görüntüler dikkat çekerken, sular altında kalan bölge havadan görüntülendi.