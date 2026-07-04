İzinsiz GES Yatırımlarına Ağır Yaptırım Uyarısı

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, dağıtım şirketlerinden gerekli izinler alınmadan şebekeye bağlantılı olarak kurulan çatı güneş enerji santrallerinin (GES) tespit edilmesi halinde yatırımcıların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Çelebi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) talimatları doğrultusunda dağıtım şirketlerinin, şebekeye izinsiz bağlanan çatı tipi GES'leri hem saha denetimleri hem de drone destekli kontrollerle tespit edeceğini ifade etti.

Şebeke bağlantılı çatı GES yatırımlarında çağrı mektubu alınması, görevli dağıtım şirketiyle sistem kullanım anlaşmasının yapılması ve tüm teknik ile idari izin süreçlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Çelebi, bu şartlar yapılmadan kurulan tesislerin ilgili mevzuat kapsamında söktürülebileceğini kaydetti.

İzinsiz kurulumların tespit edilmesi halinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin uygulanacağını belirten Çelebi, tesislerin kaldırılmaması durumunda yatırımcılar hakkında hukuki sürecin başlatılabileceğini söyledi.

Yatırım yapmayı planlayanlara uzman desteği almaları çağrısında bulunan Çelebi, "Enerji şebekesinin kurulumu ve işletilmesi son derece hassas ve teknik bir süreçtir. Bu nedenle yatırımların fen ve mühendislik kurallarına uygun, gerekli teknik ve idari izinleri alınmış ve yasal süreçleri tamamlanmış şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde yatırım, ciddi mağduriyetlere yol açabilir" dedi. - ADIYAMAN