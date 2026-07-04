İzinsiz GES Yatırımlarına Ağır Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzinsiz GES Yatırımlarına Ağır Yaptırım Uyarısı

İzinsiz GES Yatırımlarına Ağır Yaptırım Uyarısı
04.07.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEADER Başkanı Çelebi, izinsiz kurulan çatı GES'lerin tespitinde yatırımcıları uyardı.

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, dağıtım şirketlerinden gerekli izinler alınmadan şebekeye bağlantılı olarak kurulan çatı güneş enerji santrallerinin (GES) tespit edilmesi halinde yatırımcıların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Çelebi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) talimatları doğrultusunda dağıtım şirketlerinin, şebekeye izinsiz bağlanan çatı tipi GES'leri hem saha denetimleri hem de drone destekli kontrollerle tespit edeceğini ifade etti.

Şebeke bağlantılı çatı GES yatırımlarında çağrı mektubu alınması, görevli dağıtım şirketiyle sistem kullanım anlaşmasının yapılması ve tüm teknik ile idari izin süreçlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Çelebi, bu şartlar yapılmadan kurulan tesislerin ilgili mevzuat kapsamında söktürülebileceğini kaydetti.

İzinsiz kurulumların tespit edilmesi halinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin uygulanacağını belirten Çelebi, tesislerin kaldırılmaması durumunda yatırımcılar hakkında hukuki sürecin başlatılabileceğini söyledi.

Yatırım yapmayı planlayanlara uzman desteği almaları çağrısında bulunan Çelebi, "Enerji şebekesinin kurulumu ve işletilmesi son derece hassas ve teknik bir süreçtir. Bu nedenle yatırımların fen ve mühendislik kurallarına uygun, gerekli teknik ve idari izinleri alınmış ve yasal süreçleri tamamlanmış şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde yatırım, ciddi mağduriyetlere yol açabilir" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Çelebi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İzinsiz GES Yatırımlarına Ağır Yaptırım Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:54:41. #7.12#
SON DAKİKA: İzinsiz GES Yatırımlarına Ağır Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.