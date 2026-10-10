İzmir Bergama\'daki yangında itfaiye evlere sıçramayı önledi, kaplumbağayı kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bergama'da çıkan ot yangınına müdahale ederek alevlerin evlere ulaşmasını önledi. Yangının ardından yürütülen soğutma çalışmaları sırasında bir kaplumbağayı fark eden ekipler, minik canlıyı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bergama'nın Selçuk Mahallesi Müsella Bayırı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Saat 15.25 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan yangında ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangının ardından yürütülen soğutma çalışmaları sırasında ekipler, bir kaplumbağayla karşılaştı. İtfaiyecilerin dikkati sayesinde yangın alanında fark edilen kaplumbağa, zarar görmeden kurtarıldı.

Gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılan kaplumbağa, yeniden doğayla buluştu. İzmir İtfaiyesi, yangınla mücadele ederken doğadaki canlıları korumaya yönelik duyarlılığıyla da örnek oldu.