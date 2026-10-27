İzmir\'de beklenen yağışa karşı İZSU 665 personelle sahada hazır bekleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlara karşı kent genelinde kapsamlı bir hazırlık yaptı. Merkez ve çevre ilçelerde toplam 665 personel ile bölgelerin hassasiyetine göre iş makinaları ve kamyonlar hazır bulundurulacak. Kent merkezindeki ana arterler, alt geçitler ve dere yatakları başta olmak üzere riskli noktalarda ekipler muhtemel su baskınlarına karşı hazır bekletilirken derelerin ve yağmur suyu hatlarının denize çıkışları açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve muhtemel su baskınlarına hızla müdahale edilebilmesi amacıyla kent genelinde önlemlerini artırdı. İZSU Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında, dere yatakları, yağmur suyu hatları, menfezler, alt geçitler ve suyun denize ulaştığı çıkış noktaları öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi. Kent merkezinde 242, Yarımada, Küçük Menderes ve kuzey ilçelerinde ise 423 olmak üzere toplam 665 personel görevlendirildi. Özellikle dere ağızlarının açılması ve yağmur sularının tahliyesini kolaylaştıracak çalışmalar tamamlanırken, taşkın riski bulunan noktalarda ekipler ve iş makinaları hazır bekletilecek.

Kent merkezinde 242 personelle kritik noktalara müdahale

İZSU, kent merkezinde muhtemel su baskınlarına karşı üç ayrı birim üzerinden müdahale planı oluşturdu. Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 141, Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 87, Merkez Dereler Şube Müdürlüğü bünyesinde ise 14 personel görevlendirildi. Merkezde toplam 4 vidanjör, 19 kombine kanal açma aracı, 14 kuka, 5 ızgara temizleme aracı, 9 varisko, 18 iş makinesi, 16 kamyon, 8 dalgıç pompa, 4 hidrolik ekipmanlı ekip aracı ve 10 ızgara temizliği ile kanal görüntüleme ekibi hazır bulundurulacak. Dere temizliği ve menfez müdahaleleri için de 3 ekip görev yapacak.

Alsancak, Kemeraltı ve sahil hattı yakın takipte

Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü, 141 personelle Konak, Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Narlıdere başta olmak üzere güney aksında görev yapacak. Konak'ta Alsancak ve Kemeraltı bölgeleri, Cumhuriyet Bulvarı ile 1453 Sokak kavşağı, Yeşildere Caddesi Viyadüğü, Mithatpaşa Caddesi'nin kara tarafı, Karataş, Göztepe ve Güzelyalı çevresi öncelikli müdahale noktaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Çakalburnu çevresi de ekiplerin yakın takibinde olacak. Buca'da Yaylacık Mahallesi 160 Sokak ve ilçe geneli, Gaziemir ve Karabağlar'da ihtiyaç duyulabilecek noktalar ile Narlıdere Sahilevleri Mahallesi Palmiye Sokak'ta müdahale hazırlıkları yapıldı. Balçova, Güzelbahçe ve Narlıdere hattında da ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı görev yapacak.

Kuzey merkezde alt geçitler ve ana arterlere önlem

Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 87 personel görevlendirildi. Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerindeki kritik noktalar için müdahale planı hazırlandı. Bayraklı'da Ozan Abay Caddesi üzerindeki Yunuslar Alt Geçidi, Bornova'da Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi, Çiğli'de Ahmet Efendi Mahallesi 8920 Sokak ile 8914/8 Sokak ve çevresi ekiplerin görev alanları arasında bulunuyor. Karşıyaka Çarşı içi ve Kemalpaşa Caddesi çevresinde de muhtemel su birikintilerine karşı ekipler hazır bekleyecek. Yağışın etkisine göre ekipler ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilerek suyun tahliyesini engelleyen tıkanıklıklara müdahale edecek.

Derelerde taşkın riskine karşı özel ekipler

İZSU Merkez Dereler Şube Müdürlüğü de 14 personel, 3 iş makinesi ve 7 kamyonla dere yataklarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı görev yapacak. Bayraklı'da Manda Çayı ve Bornova Çayı, Konak'ta Melez Deresi'nin denize çıkış noktası, Buca'da Kozağaç Deresi, Karşıyaka'da Bostanlı Deresi, Kemalpaşa'da İncepınar Deresi ve Bornova'da Sabi Deresi müdahale planında yer alan noktalar arasında bulunuyor. Özellikle dere çıkışlarında ve suyun akışını engelleyebilecek bariyer ve geçiş noktalarında oluşabilecek tıkanıklıklara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Dış ilçelerde teyakkuz

İZSU'nun metropol alanı dışında kalan 3 işletme bölgesinde de ekipler gece boyunca teyakkuzda olacak. Toplamda 423 personel 145 aracın görev yapacağı dış ilçelerde de ani gelişebilecek taşkın ve tıkanıklıklara karşı ekipler hazır halde bekleyecek. Yağış öncesinde Özdere, Gümüldür, Ürkmez ve Ahmetbeyli'deki derelerin ve yağmur suyu hatlarının denize çıkış noktaları açılırken Torbalı, Dikili, Foça gibi birçok ilçede ekipler kritik noktalarda görev alacak.

İZSU ekipleri yağış boyunca teyakkuzda olacak

İZSU Genel Müdürlüğü, yağış öncesinde yürüttüğü önleyici çalışmaları, yağış sırasında sahadan gelecek bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilecek müdahalelerle sürdürecek. Kent merkezinden Yarımada'ya, Küçük Menderes Havzası'ndan kuzey ilçelerine kadar geniş bir alanda görev yapacak ekipler; yağmur suyu hatlarının açık tutulması, dere yataklarında su akışının sağlanması, menfez tıkanıklıklarının giderilmesi ve su birikintilerine hızlı müdahale edilmesine öncelik verecek.