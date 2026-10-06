Jeoloji Odası Adana Şube Başkanı Tatar, 119 depremde stresin boşaldığını söyledi - Son Dakika
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Jeoloji Odası Adana Şube Başkanı Tatar, 119 depremde stresin boşaldığını söyledi

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Jeoloji Odası Adana Şube Başkanı Tatar, 119 depremde stresin boşaldığını söyledi
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AFAD'a göre Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta 4-5 Ekim'de toplam 119 deprem kaydedildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, depremlerin fay hattındaki stres birikimini boşalttığını, korkulacak durum olmadığını söyledi.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana ve çevresinde yaşanan deprem hareketliliğiyle ilgili "Bu depremler oradaki fay hattında stres birikiminin boşalmasına neden oldu. Vatandaşlarımızın korkacağı bir durum yok" dedi.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta başlayan deprem hareketliliği vatandaşı tedirgin etti. AFAD'ın Son Depremler Listesi'ndeki kayıtlara göre bölgede 4 Ekim saat 14.19'dan 5 Ekim saat 08.31'e kadar toplam 119 deprem meydana geldi.

Söz konusu süreçte en büyük depremler, 4 Ekim'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde peş peşe 4.8 ve 4.9 ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem hareketliliği kapsamında kaydedilen 119 depremin 80'i Adana'da, 33'ü Osmaniye'de, 6'sı ise Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

"Bu depremin olduğu alanda faylar aktif durumda"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, 5 şiddetinde depremlerde baraka tarzı yapıların hasar alacağını söyleyerek, "Bunlar olağan depremler. Her zaman söylüyoruz. 6 Şubat depremlerinin sonucu olarak bu depremler olmaya devam edecektir. Bunları bir uyarı olarak kabul edelim. Bu depremin olduğu alanda faylar aktif durumda. Aktif faylarda depremlerin olacağı bekleniyordu. Kısa sürede arka arkaya olmasının sebebi birbirlerini tetiklemeleri. Bir yerde deprem olduğunda stres birikimi diğer fayı sıkıştırdığı için onu da tetikliyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın korkacağı bir durum yok"

Bu depremlerin oradaki fay hattında stres birikiminin boşalmasına neden olduğunu kaydeden Tatar, "Vatandaşlarımızın korkacağı bir durum yok. En ufak bir depremde panik ve kaos oluşturmamalıyız. Adana çevresinde büyük bir deprem olmaz. Adana'da en büyük deprem 1998 yılında Ceyhan'da 6,3 şiddetinde oldu. Orada yine olacak bir deprem 6 veya 6,5 şiddetinde olacaktır. Çünkü Yumurtalık-Karataş Fay Zonu aktif bir fay. Bu fayda belirli periyotlarda depremler devam ediyor. Bu periyotları tamamlayınca depremler meydana geliyor. Biz gereken dersleri ve önemleri alırsak herhangi bir problem olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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