Jeoteknik Sondaj Eğitimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Jeoteknik Sondaj Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Jeoteknik Sondaj Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
08.06.2026 10:13
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JMO Kütahya, jeoteknik sondaj eğitimiyle sektördeki bilgi ve becerileri geliştirdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Eskişehir Şubesi Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Jeoteknik Sondaj Operatörü Eğitim Semineri" başarıyla tamamlandı. Sektörde görev yapan operatörlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programı, yoğun katılım ve verimli içerikleriyle dikkat çekti.

Seminer kapsamında teorik bilgiler ile saha uygulamaları bir araya getirilirken, iş sağlığı ve güvenliği standartları, yeni nesil sondaj teknikleri ve zemin etüdü çalışmalarında dikkat edilmesi gereken kritik hususlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, hem akademik hem de uygulamalı bilgilerle mesleki deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliğe gönderdiği destek mesajıyla katkı sunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler'e teşekkür edilirken, seminerde gerçekleştirdiği sunum ve akademik paylaşımlarıyla programa değer katan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

JMO Eskişehir Şube Başkanı Merve Edizkan Cihan ve Şube 2. Başkanı Sercan Kaytancı'nın da destek verdiği etkinlikte, jeoloji mühendisleri Tan Aktaş, Fatih Kaya ve Ümit Yıldırım saha tecrübelerini ve teknik bilgilerini katılımcılarla paylaştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Alime Aslantaş ile Kemal Tahir Kulaklıoğlu ise şantiyelerde ve sondaj çalışmalarında can güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "önce insan" anlayışı doğrultusunda uygulanması gereken kuralları anlattı.

JMO Kütahya İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, eğitimin başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan tüm akademisyenlere, eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür edilerek, güvenli ve nitelikli çalışma anlayışının sektörde yaygınlaştırılması için benzer eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Jeoteknik Sondaj Eğitimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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