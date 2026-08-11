Kangal Köpekleri Sıcaklıktan Etkileniyor - Son Dakika
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Kangal Köpekleri Sıcaklıktan Etkileniyor

Kangal Köpekleri Sıcaklıktan Etkileniyor
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Sivas'ta yüksek sıcaklıklar Kangal köpeklerinin sağlığını tehdit ediyor. Yetiştiriciler önlemler alıyor.

Sivas'ta etkili olan yüksek sıcaklıklar, soğuk iklim hayvanı Kangal köpeklerini olumsuz etkiliyor. Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, sıcakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Kangal kışı özlemle bekliyor" dedi.

Sivas'ta etkili olan yüksek sıcaklıklar, bölgenin simge hayvanlarından Kangal köpeklerini de olumsuz etkiliyor. Soğuk iklim şartlarına adapte olan Kangal köpekleri, yaz aylarında serinlemek için gölgelik ve uygun barınma alanlarına ihtiyaç duyuyor. Sıcaklığın arttığı dönemlerde ise hayvanların davranışlarının yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor. Uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin sıcak havalara karşı oldukça hassas olduğunu ve doğru barınma ve serinletme yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Hayvanlar sıcak havalarda yeterince korunamıyorsa dere yataklarından, sudan, ayrandan, buzlu sudan ve buzlu ayrandan faydalanılabilir. Bunun yanında yaz aylarında yemek miktarının azaltılması da önemlidir. Zaten sıcak havalarda köpeklerin iştahı azalıyor ve yemek yemiyorlar. Bu noktada onların davranışlarını gözlemlemek gerekiyor. Köpeklerin göbek altlarını, bacak aralarını, çene altlarını, kafa ve göğüs bölgelerini özellikle suyla serinletiyoruz" dedi. Yıldız, kangalların kışa özlem duyduğu belirterek, "Sıcak hava Kangal köpekleri için ciddi bir yıkıma neden olabilir. Kangal sıcağı kesinlikle sindiremez. Sağlık açısından çok büyük zararlar görebilir. Sıcak çarpması, kalp krizi ve beyin hasarı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra vücuttaki birçok organik faaliyette de ciddi sıkıntılar yaşanabilir" dedi.

"Kangal kesinlikle sıcak iklim canlısı değildir"

Hüseyin Yıldız, kangalları sıcaktan korumaya çalıştıklarını belirterek, "Kangal soğukta mobilize olan, soğuğu seven, soğuğun tadında büyüyen ve soğukta yeniden doğan bir canlıdır. Ancak sıcak havalarda neredeyse ölümcül noktaya ulaşan sağlık sorunları yaşayabilir. Kangal kesinlikle sıcak iklim canlısı değildir. Özellikle yaz aylarında barınma yöntemlerini doğru kullanmak büyük önem taşıyor. Barınakların arka bölümlerini tamamen ağaçlarla doldurduk. Ağaçların oluşturduğu gölge, köpeklerin serinlemesi açısından çok önemli bir katkı sağladı ve bulundukları alanlarda onları rahatlattı. Barındıkları merkezlerde, ağaçların altında ikinci ve üçüncü kademe sac sistemleri kullanıyoruz. Üzerine de toprak sererek alanları iyi şekilde izole ediyor ve köpekleri sıcaktan koruyoruz. Ancak hayvanlar sıcak havalarda yeterince korunamıyorsa dere yataklarından, sudan, ayrandan, buzlu sudan ve buzlu ayrandan faydalanılabilir. Bunun yanında yaz aylarında yemek miktarının azaltılması da önemlidir. Zaten sıcak havalarda köpeklerin iştahı azalıyor ve yemek yemiyorlar. Bu noktada onların davranışlarını gözlemlemek gerekiyor. Köpeklerin göbek altlarını, bacak aralarını, çene altlarını, kafa ve göğüs bölgelerini özellikle suyla serinletiyoruz. Bulundukları zeminleri de suluyoruz. Böylece hayvanlar zeminden gelen serinlikten faydalanabiliyor. Hatta zeminleri geceden sulamaya başlıyoruz ki toprak ısınmadan serinliğini korusun ve hayvanlar bu serinlikten faydalansın. Yaz aylarında hareketlilik de azaltılmalı. Özellikle fermente gıdaların miktarı düşürülmeli. Bunun yanı sıra tuz ve baharat oranı tamamen azaltılmalı, protein ve karbonhidrat miktarı da düşürülmelidir. Yaz aylarında bu besinlere olan ihtiyaç zaten azalıyor. Ekim ayından sonra ise yalıtım ihtiyacına göre beslenme miktarı yeniden artırılabilir" dedi.

"Sağlık açısından çok büyük zararlar görebilir"

Yıldız, kangalların barınma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sıcak hava Kangal köpekleri için ciddi bir yıkıma neden olabilir. Kangal sıcağı kesinlikle sindiremez. Sağlık açısından çok büyük zararlar görebilir. Sıcak çarpması, kalp krizi ve beyin hasarı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra vücuttaki birçok organik faaliyette de ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle Kangal köpekleri gezmek, gitmek veya hareket etmek istemiyorsa onların bu davranışlarını doğru algılamak gerekiyor. Onların dilinden anlamayı ve onlarla paralel bir iletişim kurmayı öğrenmeliyiz. Çünkü Kangal sıcak havalarda doğrudan dinlenmeye ihtiyaç duyar. Kangal, soğuk iklim hayvanıdır. Dış ortamın sıcaklığı arttığında vücut ısısıyla birlikte sıcaklık stresine maruz kalır ve bu durum hayvanı olumsuz etkiler. Bu nedenle Kangal köpeklerinin barınma yöntemlerine çok dikkat edilmelidir" diye konuştu.

"Kış özlemi şimdiden başlamış durumda"

Yıldız, kangalların kışın varlıklarını sürdürdüğünü söyleyerek, "İklime göre tüy yapılarında değişimler meydana gelir. Yaz aylarında tüy kaybı yaşarlar. Bu tüy kaybı ile kış aylarındaki tüy yapıları arasındaki fark, mevsimlere nasıl uyum sağladıklarını açıkça gösterir. Kangal'ın kış özlemi şimdiden başlamış durumda. Soğuk su veya buz getirip başına ya da göğsüne koyduğunuzda, hayvanın hem bunu yalama ihtiyacı duyduğunu hem de üzerine yatmak istediğini görebilirsiniz. Kangal gerçekten kışın varlığını sürdüren, bedenini koruyan ve kış aylarında fiziksel özellikleriyle daha da belirgin hale gelen bir hayvandır. Kış performansını çok rahat gözlemleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Kangal, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kangal Köpekleri Sıcaklıktan Etkileniyor - Son Dakika

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