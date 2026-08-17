Kapuz Plajı'nda Denize Giriş Yasakları Sona Erdi - Son Dakika
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Kapuz Plajı'nda Denize Giriş Yasakları Sona Erdi

Kapuz Plajı\'nda Denize Giriş Yasakları Sona Erdi
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Zonguldak'ta denize giriş yasaklarının bitmesiyle Kapuz Plajı doldu, vatandaşlar deniz keyfi yaşadı.

Zonguldak'ta dört günlük denize giriş yasaklarının sona ermesiyle birlikte Kapuz Plajı hareketlendi. Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Zonguldak'ta hava ve deniz şartlarının elverişsiz olması sebebiyle dört günlük denize giriş yasakları uygulandı. Yasakların hayata geçmesiyle birlikte boş kalan plajda ekipler temizlik ve bakım onarım seferberliği başlattı.

Bu süreçte şemsiye, şezlong gibi vatandaşların kullanacağı eşyaların bakım ve onarımı yapıldı. Tesiste tadilatlar yapılarak vatandaşların vakit geçirdiği kumsal çöplerden temizlendi.

Yasağın son bulmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayan tesis, vatandaşların ilgisini gördü. Plajda görevli Hasan Sarı, "Kapuz Plajı'nda can kurtaran olarak görev yapmaktayım. Dört günlük yasak oldu. Bu süreçte tesisimizin tadilatı ve tamiratını yaptık. Bu süreçte plajımız tertemiz bir şekilde açılmış oldu. Halkımız yeniden denize girmeye başladı. 6 can kurtaran olarak görev yapmaktayız. Şu ana kadar can kaybımız olmadı. Hava sıcaklığı artıyor, deniz sıcaklığı da artıyor. Hafta sonuna doğru daha da ısınır. Ağustos ayı içerisinde daha da yükselecektir. Vatandaşlarımız keyifle vakit geçirecektir" dedi.

Özellikle hafta sonu ve kadınlar gününde yoğunluk yaşandığını anlatan Sarı, "Yaklaşık 3-4 bin kişiyi bulan zamanlar oluyor. Sezon kapanana kadar bu şekilde devam ediyor" diye ifade etti.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Zonguldak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kapuz Plajı'nda Denize Giriş Yasakları Sona Erdi - Son Dakika

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