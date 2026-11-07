Kar yağışı Karabük'ün yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, Ahmetusta'da tuzlama sürüyor - Son Dakika
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Kar yağışı Karabük'ün yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, Ahmetusta'da tuzlama sürüyor

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Kar yağışı Karabük\'ün yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, Ahmetusta\'da tuzlama sürüyor
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Kar yağışı Karabük\'ün yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, Ahmetusta\'da tuzlama sürüyor
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yolu beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ekipleri ulaşımda aksama olmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken Yukarı Çiftlik Köyü'ndeki safran tarlaları da karla kaplandı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkisini gösteren yağışın ardından yol kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar yağışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirirken karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Yukarı Çiftlik Köyünde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası dünyanın en pahalı baharatı olan safranın yetiştiği tarlalarda beyaza büründü.

Kaynak: İHA
ÇiftlikKarabükBartınGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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