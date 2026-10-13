Karabük Safranbolu\'da kurtlar köye indi, saldırı kamerada, köylüler nöbet tutuyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde kurt sürülerinin yerleşim alanına inerek hayvanlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük ve küçükbaş hayvanlarını kurtların saldırısından korumaya çalışan köylüler, geceleri nöbet tutmaya başlarken yetkililerden yardım istedi.

Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde kurtların, yerleşim alanına kadar inmesi hayvancılıkla uğraşan köylüleri tedirgin etti. Köydeki hayvanlara saldıran kurtlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kurtla büyükbaş hayvanların mücadelesi kamerada

Görüntülerde, yavru kuzuları kapmaya çalışan bir kurdun büyükbaş hayvanlar tarafından kovalandığı anlar yer aldı. Başka bir güvenlik kamerası kaydında ise kurtların sürü halinde köye geldiği görüldü.

Kurt saldırılarından endişe duyan köylüler, hayvanlarını koruyabilmek için geceleri nöbet tutmaya başladı. Saldırıların devam etmesinden kaygı duyan vatandaşlar, yaşadıkları soruna çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti.