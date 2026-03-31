Kars'ta Çığ Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
Kars'ta Çığ Tehlikesi Uyarısı

31.03.2026 14:11
Meteoroloji, Kars ve çevresinde çığ ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve çevresinde çığ tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor. Yetkililer, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların pus ve yer yer sis nedeniyle görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"Sıcaklıklar mevsim normallerinde"

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, ani sıcaklık değişimlerinin kar örtüsü üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Rüzgarın Iğdır ve Ağrı çevresinde güneybatılı, Kars'ta ise kuzeydoğulu yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, rüzgarın özellikle yüksek kesimlerde kar tabakasını hareketlendirebileceğine dikkat çekiyor.

"Çığ tehlikesine dikkat"

Meteoroloji yetkilileri, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından yüksek kar örtüsü oluştuğunu belirterek, özellikle dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskinin arttığını ifade etti. Yapılan açıklamada, "Yüksek kar örtüsü bulunan alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Çığ Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
SON DAKİKA: Kars'ta Çığ Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
