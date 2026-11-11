Kars'ta evin çatısına çıkan tilki güneşlenip dolaştıktan sonra gözden kayboldu - Son Dakika
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Kars'ta evin çatısına çıkan tilki güneşlenip dolaştıktan sonra gözden kayboldu

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Kars\'ta evin çatısına çıkan tilki güneşlenip dolaştıktan sonra gözden kayboldu
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Kars\'ta evin çatısına çıkan tilki güneşlenip dolaştıktan sonra gözden kayboldu
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Kars kent merkezindeki bir binanın çatısına çıkan tilki, çevreyi izleyip güneşlendikten sonra çatıda gezinmeye başladı ve ardından gözden kayboldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde tilkinin çatıdaki hareketliliği yer aldı.

Kars'ta doğal yaşam alanlarından kent merkezine kadar inen tilkiler, bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. Kent merkezinde bir evin çatısına çıkan tilki, bir süre güneşlenip çatıda dolaştıktan sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ta özellikle kırsal bölgelerde, köylerde ve açık arazilerde sık sık görülen tilkiler, zaman zaman şehir merkezindeki yerleşim alanlarında da ortaya çıkıyor. Kentin farklı noktalarında vatandaşların karşısına çıkan yaban hayvanlarından biri, bu kez bir evin çatısında görüntülendi.

Görenleri hayrete çeviren olayda, binanın çatısına çıkan tilki, bir süre çevreyi izleyerek güneşin tadını çıkardı. Çatının üzerinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken hayvan, bir müddet güneşlendikten sonra gezinmeye başladı.

"Çatıda güneşlendi, ardından gözden kayboldu"

Tilkinin çatıda dolaştığını fark eden bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı. Görüntülerde, çatının üzerinde güneşlenen tilkinin bir süre sonra hareket ederek binanın farklı bölümlerine doğru ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
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