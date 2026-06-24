Kars'ta İnci Kefali Göçü - Son Dakika
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Kars'ta İnci Kefali Göçü

Kars\'ta İnci Kefali Göçü
24.06.2026 09:23
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Kars'ta tatlı su kefalleri, yumurtlama alanlarına ulaşmak için zorlu bir akıntıya karşı mücadele ediyor.

Van Gölü'nde her yıl milyonlarca inci kefalinin akıntıya karşı verdiği zorlu göç yolculuğunu andıran görüntüler, bu kez Kars'ta yaşandı. Üreme dönemine giren tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakacakları sakin sulara ulaşabilmek için Çerme Barajı'nda akıntıya karşı adeta ölümüne mücadele veriyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte üreme dönemine giren tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakabilecekleri uygun alanlara ulaşmak için uzun bir yolculuğa çıkıyor. Kars merkeze yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çerme Barajı'na ulaşan balıklar, karşılarına çıkan güçlü akıntı ve beton set nedeniyle zorlu bir sınav veriyor. Sürüler halinde hareket eden kefaller, akıntının tersine yüzerek yumurtlama alanlarına ulaşmaya çalışıyor. Baraj setinin önünde toplanan yüzlerce balık, engeli aşabilmek için defalarca suyun dışına sıçrıyor. Güçlü kuyruk darbeleriyle metrelerce yükselen balıkların büyük bölümü seti aşamadan yeniden suya düşüyor. Balıkların pes etmeden sürdürdüğü mücadele, doğadaki yaşam savaşının en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kameralara yansıyan balıkların göçü,

Van'da inci kefallerinin göçünü aratmıyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadele bölge sakinleri tarafından ilgiyle izlenirken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz kareler oluşturuyor.

Balıkların göçünü izlediğini ifade eden Mazlum Aykutlu, "Güzel bir görüntü var geldik. Balıklar şu an tersine doğru yüzüyor. Çok güzel bir nostalji var burada. Geldik, barajda hem manzarayı izliyoruz hem de piknik yapıyoruz" dedi.

Balıkların yumurtalarını dökmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten İlhan Köse, "Balıklar her zaman akıntıya karşı yüzüyor. Haziran ayında olduğumuz için balıklar yumurta bırakmak için seti geçmeye çalışıyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise balıkların önemli bir kısmının seti aşamadığını söyleyerek, "Haziran ayındayız, şu anda balıklar yumurtalarını bırakmak için göç ediyor. Balıklar seti geçmek için bayağı mücadele veriyor. Bizler de onları izliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekosistemin devamlılığı için hayati öneme sahip"

Uzmanlar, tatlı su kefallerinin gerçekleştirdiği bu göçün türün devamlılığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Üreme döneminde uygun alanlara ulaşabilen balıklar, bıraktıkları yumurtalarla yeni nesillerin oluşmasını sağlıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta İnci Kefali Göçü - Son Dakika

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