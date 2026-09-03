Kars\'ta tarım arazileri dronla görüntülendi, tarlalar halı desenlerini andırdı

Kars'ta hasadı yapılan ve ekili durumda bulunan tarım arazileri, havadan görüntülendi. Farklı renk ve tonlara bürünen tarlalar, oluşturduğu görüntüyle adeta halı ve kilim desenlerini andırırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Kars'ta yaz mevsiminin sonlarına doğru tarlalarda hasat hareketliliği sürüyor. Bir yandan biçerdöverlerle hasadı tamamlanan alanlar, diğer yandan henüz ekili bulunan tarım arazileri, bölgenin kendine özgü coğrafyasıyla birleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.

Kent genelindeki tarım arazileri dronla havadan görüntülendi. Yüksekten bakıldığında yan yana uzanan tarla ve ekili alanların farklı renk tonları, adeta dev bir halı ve kilim motifini andırdı. Sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan manzara, görenlere renk cümbüşü yaşattı.

Özellikle hasadı tamamlanan tarlalar ile henüz biçilmeyi bekleyen ekili alanların yan yana bulunması, havadan çekilen görüntülere ayrı bir güzellik kattı. Tarlaların sınırları ve arazi yapısının oluşturduğu doğal desenler, Kars ovasını adeta açık hava sergisine dönüştürdü.

Kars'ın geniş tarım arazileri, yalnızca bölge ekonomisine sağladığı katkıyla değil, yaz aylarında ortaya çıkan görsel şölenle de dikkat çekiyor. Dron görüntülerinde kilometrelerce uzanan tarım alanlarının oluşturduğu geometrik şekiller ve renk geçişleri, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarım sezonunun son döneminde kaydedilen görüntüler, Kars'ın bereketli topraklarını ve kırsal yaşamını havadan farklı bir perspektifle yansıtırken, ortaya çıkan manzaralar adeta kartpostalları aratmadı.