Kartepe\'de bayram sonrası temizlik mesaisi

Kartepe'de Kurban Bayramı'nın ardından ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirdikleri konteyner yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine bayram sonrasında hız verdi. Bayram süresince artan kullanım nedeniyle kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması yürüten ekipler, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini özel donanımlı araçlarla yerinde yıkayarak temizliyor.

Yaz aylarının sıcaklığı ve kurban atıklarının etkisiyle ortaya çıkabilecek bakteri ile sinek oluşumunun önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, konteynerleri sadece temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda özel dezenfektanlarla mikroplardan arındırıyor. Ekiplerin ilçe genelinde yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde hem çevre sağlığı korunuyor hem de sokaklarda oluşabilecek kötü kokuların önüne geçiliyor. - KOCAELİ