Kastamonu'da Av Sezonu Açılışı - Son Dakika
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Kastamonu'da Av Sezonu Açılışı

Kastamonu\'da Av Sezonu Açılışı
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Kastamonu'da balıkçılar, yeni av sezonu için törenle denize açıldı, bereketli geçmesi temenni edildi.

Kastamonu'da balıkçılar, bu gece başlayacak av sezonu için düzenlenen törenle "Vira bismillah" dedi.

Genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi sebebiyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Balıkçı Barınağında tören düzenlendi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özlüce, Yunus ve Köroğlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi tarafından düzenlenen törene katılan protokol üyeleri, balıkçıların yeni av sezonunu kazasız ve bereketli geçirmeleri için temennide bulundu.

"Balıkçımız gecenin karanlığında, herkes uykudayken denize açılıyor"

Programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Karadeniz'in bereketli sularına yeniden açılacak teknelerimizin, denize bırakılacak ağlarımızın ve binlerce ailenin ekmek kapısının yeni sezonunu hep birlikte başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle yeni av sezonunun Kastamonulu balıkçılarımız, aileleri, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve kazasız olmasını diliyorum. Rabbim ağlarınızı balıkla, sofralarınızı bereketle, gönüllerinizi huzurla doldursun" dedi.

Kastamonu'nun 6 ilçesinde balıkçılık yapıldığını ifade eden Vali Dallı, "İnebolu'dan Cide'ye, Abana'dan Çatalzeytin'e, Bozkurt'tan Doğanyurt'a uzanan yaklaşık 170 kilometrelik sahilimiz, doğal güzelliklerinin yanında önemli bir ekonomik ve sosyal hayatın da merkezidir. İlimizin 6 kıyı ilçesinde balıkçılık, asırlardır olduğu gibi bugün de birçok hemşehrimizin geçim kaynağıdır. Bugün ilimizde 9 balıkçı barınağımız ve 1 limanımızda, 234 ruhsatlı balıkçı gemimiz, 977 ruhsat tezkereli balıkçımız ve 597 amatör balıkçımızla her yıl binlerce ton su ürünü sofralarımıza gelmekte ve ekonomimize katkı vermektedir. Bütün bu rakamların arkasında ise esasen alın teri, sabır ve emek var. Balıkçımız gecenin karanlığında, herkes uykudayken denize açılır. Rızkını ararken hava şartlarıyla, dalgalarla, zorlu çalışma şartlarıyla ve belirsizlikle mücadele eder. Balıkçılarımızın bu emeği, ilimizin denizle kurduğu kadim ilişkinin önemli bir parçasıdır. Yeni bir sezonu açarken yeni bir umut ve yeni bir bereket döneminin de kapısını aralıyoruz. Balıkçılarımızın, emeğinin karşılığını alabilmesi, sektörümüzün güçlenmesi için onların yanında olmaya, desteklemeye ve ilgili kurumlarımızla sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Burada denizlerimizi, balık stoklarımızı ve su ekosistemimizi korumanın hayati önemine de dikkat çekmek istiyorum. Sürdürülebilir avcılık, sadece mevzuata uymak anlamına gelmemelidir. Sürdürülebilir avcılık, geleceğe, gelecek nesillerimizin rızkına sahip çıkmak, denizin hakkını gözetmek ve balıkçılık mesleğinin geleceğini korumak demektir. Bu noktada özellikle av yasaklarına, boy ve dönem sınırlamalarına, kullanılan av araçlarına ilişkin kurallara hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum" diye konuştu.

"Balıkçılarımızın sorunlarını yerinde dinleyerek kapsamlı bir rapor hazırlandı"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda, tüm partilerin mutabakatıyla kurulan komisyon olarak 4 ay boyunca faaliyette bulunduk ve ilk saha ziyaretimizi de İnebolu'da yapmıştık. Milletvekillerimiz, uzmanlarımız gelmişlerdi, konuları yerinde incelemişlerdi ve balıkçılarımız, kooperatif üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını bizzat ilk elden dile getirmişlerdi. Bu konuda tüm uzmanlarımızla, üniversiteden hocalarımızla her türlü detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Daha sonra başka illerde, başka kıyılarda da bu çalışmalar devam etti. Tüm balıkçıları, sektör temsilcileri, tüm paydaşları dinledik, konulara vakıf olduk ve sonunda da çok kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu raporu da Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya takdim ettik. Şimdi bu rapor doğrultusunda bu sektörde yapılan düzenlemelerin, değişikliklerin, olumlu yönde yapılan gelişmelerin de olduğunu görmek gerçekten çok mutluluk verici" şeklinde konuştu.

"Kastamonu, balıkçılık potansiyeli oldukça yüksek bir ildir"

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Özcan Gazioğlu da, "Kastamonu, balıkçılık potansiyeli oldukça yüksek bir ildir. Bölge ve ülke ekonomisine katkısı oldukça büyük olan ve gün geçtikçe de artan su ürünleri sektöründe 15 Nisan tarihinde başlayan genel av yasağı, 1 Eylül tarihi itibariyle sona erecektir. Bakanlığımızca balıkçı gemilerinin denizlerdeki avcılık faaliyetlerinin izlenmesi, av faaliyetlerine ilişkin verilerin kayıt altına alınması amacıyla balıkçı gemilerini izleme sistemi kısaca BAGİS uygulamasını hayata geçirdi. Bu sistemde balıkçı gemilerimizin konumu, hızı, av faaliyetleri, avlandıkları ürünlere ilişkin bilgiler sürekli takip edilmektedir. Böylelikle hem denetimlerin etkinliği arttırılacak hem de avlanan ürünlere ait daha hızlı veriler kayıt altına alınacaktır. 2025 yılında toplam 13 bin 335 ton su ürünleri üretimi iktisadi gerçekleştirilmiştir. Avcılık yolunda gerçekleşen üretimin 8 bin 190 ton kum midyesi, 3 bin 109 ton hamsi, geriye kalan ise muhtelif balık türlerinden oluşmaktadır. Küçük ölçekli balıkçılarımızın desteklenmesi kapsamında 2026 yılında 203 balıkçı teknemiz için toplamda 1 milyon 940 bin lira bir destekleme ödemesi yapıldı. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirlik işletilmesi, avcılıkla ilgili getirilen kurallara bu yıl büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Özlüce, Yunus ve Köroğlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Satı Çelik ise, "Yeni av sezonunun hem küçük ölçekli balıkçılarla hem gırgır ve büyük ölçekli balıkçılık yapanlar için bereketli, bol kazançlı ve kazasız belasız bir sezon diliyorum. Balığın bol olması, halkımızın da balığa ulaşımını uygun fiyata sağlaması demektir. Bu durumda bizleri mutlu eder. Özlüce Balıkçı Barınağı, Kastamonu'da bulunan 10 adet balıkçı barınaklarından bir tanesi oluyor. 44 ruhsatlı balıkçı teknesi ile önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından yeni sezon için dua edildi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Kastamonu, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kastamonu'da Av Sezonu Açılışı - Son Dakika

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