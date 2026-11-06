Kastamonu\'da yangın riskli köylere 23 çekilebilir su tankeri teslim edildi

Kastamonu'da yangın riski bulunan köyler için 5 ton kapasiteli 23 çekilebilir su tankeri dağıtıldı. Yıl sonuna kadar toplam 150 su tankerinin yangına hassas köylere teslim edileceği belirtildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı önlemlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 2025 yılına kadar yangın riski bulunan köylere toplam 284 su tankeri dağıtıldı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 ton kapasiteli 23 çekilebilir yeni su tankeri daha dağıtıldı. Son dağıtımla birlikte köylerdeki yangın söndürme tankerlerinin sayısı 455'e yükseldi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nce yıl sonuna kadar toplam 150 adet su tankerinin köylere teslim edilmesi hedefleniyor.

"İklim değişikliğiyle bölgemizde de büyük yangınlar görülmeye başlandı"

23 tankerin dağıtımı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, "Geçmişten günümüze Batı ve Doğu Karadeniz Bölgesinde orman yangınları konusunda çok hassas bir bölge görmüyorduk ama son dönemdeki, iklim konusundaki değişiklikler bölgemizde de çok büyük yangınları görmemize sebep oldu. Özellikle bu yıl nispeten iyi geçti ama geçen yıl, Karabük'te 6 bin hektarın üzerinde orman yandı. Hemen ardından Kastamonu'ya da sıçradı. Benim kendi köyüm de o sınırda. Hemen devamında araç sınırında ve Karabük sınırında ciddi yangınlar oldu. Buralar, bölgenin Kızılçam ormanlarıdır, en riski bölgeler" dedi.

"Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran başka bir ülke yok"

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele için ciddi bir kaynak ayırdığını söyleyen Atılgan, "Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran bizden başka asla bir ülke daha yoktur. Bunun esas sebebi birçok ülkede ormanlar yerleşim alanlarıyla aslında bu kadar iç içe değil ve büyük ülkelerde Rusya, Amerika gibi ülkelerde orman yangınları kendi haline bırakılıyor. Ama bizim böyle bir şansımız yok. Çünkü çok az bir alanda yerleşim olmayan alanda ormanlarımız var. Genel itibari de her köyün içine kadar ormanlar giriyor. Bu sebepten dolayı ciddi bir altyapı oluşturmak zorundayız. ve bu konuda da Orman Genel Müdürlüğümüz hemen hemen her yıl 150 civarında hava aracı temin ediyor. Gerek kiralama, gerekse Silahlı Kuvvetlerdeki protokoller kapsamında. Bunun yanında tanker, arazöz, aynı bu şekilde köylerin böyle küçük çaplı tankerlerdir orman işçisidir. Bu kapasiteyi artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapmaktadır. Burada da dağıtacağımız bu tankerleri önemsiyoruz" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 150 adet su tankerini orman köylüsüne teslim edeceğiz"

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya da orman yangınlarıyla mücadele su tankerlerinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Yangın meydana geldiğinde buna hassas yerlerimizde de bu tür imkanlarımızın olması gerekiyor. Başlattığımız projenin bugün ilk meyvelerini göreceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu genişleyerek daha da artırmaya hedefliyoruz. Bu sene Orköy kapsamında 150 orman köyümüze, 150 hanemizi bu projeden faydalandırmayı planlıyoruz. Bir önceki ay, 17 adet yangın söndürme tankerinin Devrekani'de teslimlerini yaptık. Üreticilerimiz, tankerleri ürettikçe de vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"15 dakikalık sürede müdahale edebileceğimiz sistem kurulmuş olacak"

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Hakan Çatalyürek ise su tankerini teslim alan vatandaşlara eğitimlerin verildiğini belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 455 tane su tankerimizi orman yangınlarıyla müdahale edebilecek şekilde dağılmış vaziyette köylerimizde bulunacak ve 15 dakikalık sürede müdahale edebileceğimiz sistem kurulmuş olacak. Ayrıca su tankeri dağıttığımız arkadaşlarımızı da iletişim gruplarımıza dahil edeceğiz. Yangında tehlikeli durumlarda traktörleri arkasında su dolu vaziyette hemen çıkış yapılabilecek vaziyette hazır hale getiriyoruz. Bu da bizim elimizi çok ciddi bir şekilde güçlendirecek. Yeşil vatan koruması konusunda çok ciddi bir adım atılmış olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından su tankerlerinin özellikleri anlatıldı ve kullanım tatbikatı yapılarak gönüllülere sertifikaları verildi. Program fidan dağıtımıyla sona erdi.