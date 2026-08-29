Kavaklıdere\'de Ceviz Üreticilerine Eğitim

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ceviz üreticilerine yönelik yetiştiricilik eğitimi düzenlendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programına 70 ceviz üreticisi katıldı. Bölgedeki ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, üreticilerin doğru tarımsal uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen programda, uzmanlar tarafından üreticilere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında budama ve bakım, toprak ve sulama, bitki sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat ve hasat sonrası işlemler ele alındı. Üreticilere, ağaç sağlığının korunması ve verimin artırılması amacıyla doğru budama teknikleri anlatılırken, toprak analizi, dengeli gübreleme ve etkin sulama yöntemleri hakkında da bilgi verildi. Bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadele konusunda uygulanabilecek yöntemlerin yanı sıra, hasat öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılarla paylaşıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla üreticilerin bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.