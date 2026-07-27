Kayabağlar beldesinde altyapı çalışmaları

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beldede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışma alanlarını gezen Başkan Nas, yürütülen altyapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Nas, kış mevsimi gelmeden altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Beldemizin altyapı ve üstyapı çalışmalarını kış gelmeden bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz Kayabağlar halkı için varız ve onlara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz" dedi.