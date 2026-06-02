Kayseri\'de Orman Yangınlarına Karşı Yeni Önlemler

Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, şehirdeki orman yangınlarını önlemek için 1 Temmuz-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kararları açıkladı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Girişlerin ve Kamp Faaliyetlerinin Yasaklandığı Alanlar: Aşağıda belirtilen izinli alanların dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş-çıkışlar, çadırlı kamp yapılması ve orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif faaliyetlerde bulunulması tamamen yasaklanmıştır. Yalnızca Belirli Saatlerde (09: 00 - 20: 00) Ateş/Mangal Yakılabilecek İzinli Alanlar: Aşağıdaki mesire ve tabiat parklarında sadece gündüz saatlerinde kontrollü ateşe izin verilecek; akşam 20: 00 ile sabah 09: 00 saatleri arasında ise ateş yakılması kesinlikle yasak. Kayseri Merkez: Kıranardı Şehir Ormanı ve Kıranardı Mesire Alanı, Develi İlçesi: Aksu Konaklamasız Orman Parkı ve Çamlık Konaklamasız Orman Parkı, Yahyalı İlçesi: Göksu Konaklamasız Orman Parkı, Yeşilköy Konaklamasız Orman Parkı, Derebağ Piknik Mesire Alanı ve Kapuzbaşı Mahallesi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Mesire Alanı, Hacılar İlçesi: Erciyes Titrek Kavak Eko Turizm Alanı ve Yürüyüş Parkı, Talas İlçesi: Konaklamalı Orman Parkı. Ayrıca Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parlar Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarından Aladağlar Milli Parkı, Yangın Söndürme Havuzu ve Helikopter İniş Pisti ile yangınla mücadeleye her an hazır durumda" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ