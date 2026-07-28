Kedi Apartman Çatısında Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Kedi Apartman Çatısında Mahsur Kaldı

Kedi Apartman Çatısında Mahsur Kaldı
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Erzincan'da itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan kediyi güvenle kurtardı.

Erzincan'da apartman çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Yunus Emre Mahallesi 552. Sokak No: 34 adresindeki bir apartmanın çatısında bulunan kedinin aşağıya inemediği bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan kediyi tespit etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilerek kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Erzincan, İtfaiye, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kedi Apartman Çatısında Mahsur Kaldı - Son Dakika

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