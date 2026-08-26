Kediler ve Köpekler Arasındaki Dostluk - Son Dakika
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Kediler ve Köpekler Arasındaki Dostluk

Kediler ve Köpekler Arasındaki Dostluk
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Buldan'da bir çiftçi, kedileriyle köpeğinin dostluğunu ve huzurunu paylaştı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde kaydedilen köpek ve kedilerin dostluk görüntüleri yürekleri ısıtıyor.

Doğdukları günden bugüne kadar bakımlarını üstlendiği köpek ve kedilerin çok iyi anlaştıklarını belirten Buldan Türlübey Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Veysel Karataş " Bahçemde beş kedi ve bir köpek besliyorum. Yaklaşık tamamı aynı günlerde dünyaya geldi. Hepsini ilk günlerinde kendi ellerimle besledim. Kardeş gibi büyüdüler. Şimdi birlikte aynı kaptan karınlarını doyuruyorlar. Hiç kavga ettiklerini görmedim. Karınlarını doyururken onları seyretmek benim için büyük bir keyif. Keşke biz insanlarda bu hayvanlar gibi kavgasız dövüşsüz bir dünyada kardeşçe yaşayabilsek" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kediler ve Köpekler Arasındaki Dostluk - Son Dakika

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