Kemah'da Emniyet Binası İnşaatı İncelendi
Kaymakam Tutay, Kemah'da yapımı süren İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası inşaatını ziyaret etti.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı devam eden İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunuldu.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçede yapımı süren hizmet binası inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Yetkililerden projenin son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tutay, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.
Tamamlandığında ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda yürütülmesine katkı sağlaması beklenen hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Tutay, projede görev alan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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