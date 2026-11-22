Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü mezrasında yaşayan Şavak aşireti mensupları, yüksek rakımlı yaylalarda zorlu yaşam koşullarına rağmen geleneksel yöntemlerle tulum peyniri üretimini sürdürüyor.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Erzincan tulum peynirinin üretim serüveni, Kemah ilçesindeki yaylalarda günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Doğal meralarda otlayan koyunlardan elde edilen süt, nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle işlenerek peynire dönüştürülüyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren üreticiler, yağmur, çamur ve soğuk havaya rağmen gece gündüz çalışıyor. Üretim sürecinde kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar aileleriyle birlikte sorumluluk üstleniyor.

Yaylalara gelen çocuklar da koyunların otlatılması ve sağım işlemleri başta olmak üzere üretimin farklı aşamalarında ailelerine yardımcı oluyor. Çocuklar, bir yandan aile bütçesine katkı sağlarken diğer yandan geleneksel üretim kültürünü öğreniyor.

Erzincan tulum peyniri üreticisi Ömer Faruk Küçükkaya, üretimin büyük fedakarlık gerektirdiğini belirtti.

Hayvanların doğal otlaklarda beslendiğini ve bunun peynirin lezzetine yansıdığını ifade eden Küçükkaya, "Bu işin gecesi gündüzü yok. Çocuk, yaşlı, kadın herkes çalışıyor. Büyük emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz." dedi.

Artan yem, ilaç ve yayla giderlerinin üreticileri zorladığını dile getiren Küçükkaya, üreticiden düşük fiyatla alınan peynirin marketlerde çok daha yüksek fiyatlara satıldığını kaydetti.

Hayvan yetiştiricisi Orhan Küçükkaya da üretimin doğal koşullarda gerçekleştirildiğini belirterek, koyunların sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağıldığını anlattı.

Yaylada dedesine yardım eden ilkokul öğrencisi Kenan Asaf ise tatil günlerini üretime destek vererek geçirdiğini belirterek, "Dedemlere yardım ediyoruz, koyunlarla ilgileniyoruz. Erzincan tulum peynirini en güzel şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Doğal aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkan Erzincan tulum peyniri, yaylalarda verilen yoğun emeğin ardından sofralardaki yerini alıyor.