Kemalpaşa Tarım Köyü Açıldı

İzmir'de öğrencileri bağımlılıktan uzaklaştırıp üretimin değerini öğretmeyi amaçlayan 'Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri' projesi kapsamında hayata geçirilen Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nün açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Eskiden çocukların çok fazla televizyona bakmasından rahatsız olurken, şimdi maalesef çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz cep telefonu ya da tabletin içerisine mahkum oldu. İnsanımızın artık bir sosyal hayatı, bir aile hayatı neredeyse olmamaya başladı. Gittikçe de bağımlılık kullanım miktarları sürekli de artmaya başladı. Oluşan yeni yaşayan biçimi, şehirleşme ve yeni hayatın getirdiği yaşam tarzı bizi, aynı zamanda doğadan ve doğallıktan da uzaklaştırdı. Bir tarafta iyice yalnızlaşmaya, kendi kendimize kapanmaya başladık. Öbür taraftan doğayla olan irtibatımız kesilmeye başladı. Burada yapılan merkez, çocuklarımızı doğayla tekrar buluşturmaya, tanıştırmaya ve onların streslerini almaya, onları psikolojik olarak da rahatlatmaya yarayacak bir yer olacak" diye konuştu.

"Gençlerimiz birçok tehditle karşı karşıya"

Toprakla buluşan her fidenin, gençlerin umutlarını temsil ettiğine değinen Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, "Her dikilen ağaç bağımlılıktan uzak bir yaşamı, her yeşeren filiz üretken bir geleceği, her büyüyen kök ise sağlam karakterli nesilleri simgelemektedir. Günümüz dünyasında gençlerimiz maalesef birçok farklı tehditle karşı karşıyadır. Bağımlılıklar, sosyal izolasyon, amaçsızlık ve gelecek kaygısı çağımızın en önemli sorunları arasındadır. Bizler bu sorunlarla yalnızca yasaklar üzerinden değil, üretimle, eğitimle, sorumluluk duygusuyla ve doğayla kurulan güçlü bağlarla mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nü, bir üretim odaklı sosyal dönüşüm modeli olarak görüyoruz. Burada gençlerimiz yalnız fide dikmeyecek, sabretmeyi, emek vermeyi, üretmenin değerini, doğaya saygıyı ve en önemlisi de geleceğe dair umutlarını büyütecektir" açıklamalarına yer verdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Çocukların burada atacakları tohumla, geleceğe dair emin adımlara yürüyeceğine inancımız tamdır. Madde, tütün, alkol, kumar ve teknoloji olmak üzere 5 adet bağımlılık var. Öğrencilerimizi tehdit eden teknoloji bağımlılığıyla alakalı mücadele edilebilecek bir alan varsa o da bu tarz projelerin hayata geçirilmesidir" dedi.

"Öğrenciler 20 bin salatalık, domates, biber fidesi dikti"

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da "Üzerinde bulunduğumuz arazi, Maliye Hazinesine ait, yaklaşık 28 bin 665 metrekare ve Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli bir eğitim tesis alanı. Ancak konumu itibarıyla ilçe merkezine uzak olduğundan dolayı herhangi bir yatırım programına bugüne kadar konu olmadı. Bizler burayı nasıl değerlendirebiliriz diye kafa yoruyorduk. İçişleri Bakanlığının dernekler üzerinden verdiği bağımlılıkla mücadele ile ilgili destek programına başvurabileceğimizi, bu araziyi de o amaç için kullanabileceğimiz güzel bir merkeze dönüştürebileceğimizi ifade ettik. Proje için çalışmalar başladı. Projemiz kabul oldu. Yaklaşık 2 bin 700 sanayi çalışanı ve öğrencimize eğitimler verildi. Öğrencilerimiz burada 20 bin salatalık, domates, biber fidelerini kendileri dikti ve bakımlarını yaptı. Bugün hasatlarını yapıyorlar" diye konuştu.

Programın sonunda Vali Elban beraberindekilerle, alan içerisindeki köy merkezi ve serayı dolaşarak bilgi aldı. Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nün yapım aşamasında desteği olan kişi ve kurumlara da plaket takdim edildi.

Törene Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sanatçı Turgay Başyayla, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. - İZMİR