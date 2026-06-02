Kemerdamları'nda Leylek Nüfusu Artışı
02.06.2026 10:59
Manisa'nın Kemerdamları Mahallesi, Marmara Gölü sayesinde yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi, yavrularıyla birlikte yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Marmara Gölü'nün kuraklığa son vermesi ve neredeyse eski günlerine dönmesiyle birlikte leylek nüfusunda bu yıl olağanüstü artış yaşayan mahalleli, misafir ettikleri leyleklerle gurur duyuyor.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine kıyısı bulunan Marmara Gölü'nün bu yıl su tutmasıyla birlikte bölgede göçmen kuş popülasyonunda da artış yaşandı. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha az nüfusa sahip leylekler, Marmara Gölü'ne kıyısı bulunan Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'ni adeta mesken tuttu. Yavrularıyla birlikte çok sayıda leyleği köylerinde misafir eden mahalle halkı, ev sahipliğiyle gurur yaşadıklarını belirtti. Birçok leylek yuvasında yavruların bulunduğu bazı leyleklerin de halen kuluçkada olması da dikkat çekti.

Leyleklerin varlığı tarımsal üretime de katkı sunacak

Öte yandan, leyleklerde yaklaşık 33-34 gün süren kuluçka dönemi ve sonrasındaki yavru bakımı, büyük bir miktarda enerji gerektirirken yavruları büyütmek için ebeveynlerin günde onlarca kez yuvaya besin taşıması gerekiyor. Marmara Gölü çevresindeki sulak alanların sunduğu zengin besin kaynakları yavruların hayatta kalma oranını da arttırıyor.

Leyleklerin bölgedeki varlığının tarımsal üretime de olumlu yansıması bekleniyor. Tarım alanlarına zarar veren çekirge, fare, dana burnu ve diğer böcek türlerini avlayan leylekler bu sayede hem zirai ilaç kullanımının azaltılmasına hem de ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor.

"Onlar bizim gururumuz"

Geçtiğimiz yıl bozulan bazı leylek yuvalarının da mahalle halkı tarafından onarılarak yenilendiğini belirten Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Marmara Gölü'nde güzel de bir manzaramız oldu. Devlet Su İşleri tarafından göle besleme yapılıyor. Mahallemizin bir özelliği de leyleklerimiz çoktur. Mahallemizdeki leyleklerimizin bir kısmı yavru çıkardı. Mahallemizdeki elektrik direkleri değişti ancak leyleklerimizin bulunduğu yuvaların direklerine dokunmadık. Güzel bir biçimde yuvalarımızı koruyoruz. Kemerdamları Mahallemizde hayatlarına devam ediyorlar. Onlar da bizim gururumuz. Bizim buradaki yuvaların tamamında leylek var. Geçen yıl leylek çok fazla yoktu. Bu yıl göl de su tutunda leylekler de besin bulabildiği için bütün yuvalar doldu" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
