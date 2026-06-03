Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kestane ağaçlarının sağlığını korumak ve ekolojik dengeyi sürdürmek amacıyla yürütülen kestane gal arısıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Biyolojik mücadele kapsamında, Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı tarafından üretilen 2 bin adet Torymus sinensis türü faydalı böcek, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki kestane ormanlarına salındı.
Kestane gal arısının doğal düşmanı olan Torymus sinensis'in doğaya bırakılmasıyla, zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması ve kestane ağaçlarının korunması hedefleniyor.
Yetkililer, çevre dostu yöntemlerle sürdürülen biyolojik mücadelenin, kestane ormanlarının geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - DÜZCE
Son Dakika › Çevre › Kestane Ormanları İçin Biyolojik Mücadele - Son Dakika
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