Kilis Belediyesi, kentte yüksek veya alçak kalan rögar kapaklarının yol seviyesine uygun hale getirilmesi için çalışma yürütüyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, yol seviyesinden yüksek veya alçakta kalan rögar kapakları tek tek düzenleniyor. Yapılan çalışmalarla yolların daha düzgün hale getirilmesi, sürüş güvenliğinin ve yol konforunun artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların şehrin farklı noktalarında devam ettiği ifade edildi.