Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın fotokapanı uluyan kurdu görüntüledi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın fotokapanı uluyan kurdu görüntüledi

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Kırıkkale\'de Doğa Koruma ve Milli Parklar\'ın fotokapanı uluyan kurdu görüntüledi
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Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayvanlarını takip için doğaya yerleştirdiği fotokapanla bir kurdun uzun süre uluduğu anları kaydetti. Kayıtlarda kurdun doğal davranışını sergilediği, başka görüntülerde ise kurtların sürü halinde dolaştığı görüldü.

Kırıkkale'de yaban hayatını izlemek amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapan, bir kurdun uluduğu anları kaydetti.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki hareketlerini takip etmek amacıyla çeşitli noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Bu fotokapanlardan biri, doğada nadir karşılaşılan anlardan birini kaydetti. Görüntülerde, doğal yaşam alanında bulunan bir kurdun uzun süre uluduğu görüldü. Doğal davranışlarını sergileyen kurdun o anları, fotokapan tarafından kayıt altına alındı. Diğer görüntülerde ise kurtların sürü halinde doğal dolaştığı anlar görüntülendi.

Yaban hayatının izlenmesi ve bölgedeki hayvan türlerinin takibi amacıyla kullanılan fotokapanlar, hayvanların doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA
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