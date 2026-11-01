Kırıkkale'de yoğun sis Dinek Dağı'nın yamaçlarına kadar uzandı, dronla kaydedildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yoğun sis Dinek Dağı'nın yamaçlarına kadar uzandı, dronla kaydedildi

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Kırıkkale\'de yoğun sis Dinek Dağı\'nın yamaçlarına kadar uzandı, dronla kaydedildi
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Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis geniş bir alana yayıldı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakası altında kalırken bozkır arazisi ve dağ yamaçları dronla havadan görüntülendi.

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sisin Anadolu bozkırını kapladığı anlar havadan görüntülendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü. Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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