Kırklareli Kofçaz'da 44 üreticiye 4 bin 475 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli Kofçaz'da 44 üreticiye 4 bin 475 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı

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Kırklareli Kofçaz\'da 44 üreticiye 4 bin 475 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yüzde 50 hibe destekli Yem Bitkisi Alım Projesi kapsamında 44 üreticiye toplam 4 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü projeyle ilçede hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, yüzde 50 hibe destekli Yem Bitkisi Alım Projesi kapsamında 44 üreticiye toplam 4 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. X

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtımına, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ve İlçe Tarım Müdürü Bekir Öztürk katıldı. Üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle sağlanan yem bitkisi tohumları, programda teslim edildi. Projeyle ilçede hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYerel HaberlerKırklareliEkonomiKofçazGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Kofçaz'da 44 üreticiye 4 bin 475 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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