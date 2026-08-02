Kızıl Şahin Çiftçinin Dikkatiyle Kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kanadından yaralanarak uçamayan kızıl şahin, arazide çalışan çiftçinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Bir süre evinde bakımını yaptığı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olay, Karapınar ilçesine bağlı Çiğil mevkiinde meydana geldi. Arazide çalışan çiftçi Mustafa Dikmen, hareketsiz halde duran kızıl şahini fark etti. Kuşun yanına yaklaşan Dikmen, kanadından yaralandığını ve bu nedenle uçamadığını görünce şahini bulunduğu yerden alarak aşırı sıcak hava ile yırtıcı hayvanların saldırısından korumak amacıyla evine götürdü. Bir süre dinlendirdiği şahine su ve yiyecek veren Dikmen, kuşun oldukça bitkin olduğunu fark edince durumu Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaralı şahini teslim alarak tedavi edilmek üzere koruma altına aldı. Yaşadıklarını anlatan Mustafa Dikmen, arazide çalışırken hareketsiz duran kuşu fark ettiğini belirterek, "Yanına yaklaştığımda kanadının birinin hareket etmediğini gördüm. Uçamıyordu. Eve götürüp dinlendirdim, su içirdim ve besledim. Hayvan oldukça bitkindi. Eğer ben görmeseydim sıcakta sokak hayvanlarının saldırısına uğrayabilirdi. En azından bir canı kurtardık. Bundan dolayı mutluyum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alınan kızıl şahinin, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.