Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kıyırlı\'daki tesiste 900 bin ton üretime ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı'daki taş ocağı ve kırma-eleme tesisinde kendi öz kaynaklarıyla ürettiği malzemeleri yol altyapısından asfalta kadar birçok alanda kullanıyor. 2023 yılından bu yana 900 bin ton üretime ulaşan tesiste, piyasa fiyatlarına göre yüzde 50 daha uygun maliyetle üretilen mıcır ve agregalarla kamuya 320 milyon liralık katkı sağlandı.

Kıyırlı'daki taş ocağından çıkarılan kalker, tesiste farklı aşamalardan geçirilerek 8 ayrı boyutta agrega haline getiriliyor. Üretilen malzemeler, asfalt ve beton tesislerinin yanı sıra yol altyapısında kullanılan plentmiks temel üretiminde değerlendiriliyor. Tesiste bugüne kadar 165 bin ton PMT üretilirken, toplam üretim 900 bin tona ulaştı. Yıl sonuna kadar üretimin 1 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

"Tesisimiz saatte 400 ton üretim yapıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personeli Mustafa Küçük, tesisin 2023 yılında hizmete girdiğini belirterek, "Tesisimiz 2023 yılında kurulmuş olup, tesisimizde toplamda 8 ayrı agrega üretilmektedir. Üretilen agregalar elek boyutlarına göre ayrıldıktan sonra asfalt ve beton tesislerinde kullanılmak üzere kendi plent tesislerimize sevk edilmektedir. Burada ayrıca PMT tesisimiz bulunmaktadır. Tesisimiz saatte 400 ton üretim yapmakta. Bugüne kadar 165 bin ton tesisimizde PMT üretilmiş olup, 2023 yılından itibaren toplamda 900 bin ton üretime sahibiz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 1 milyon ton üretime kavuşmaktır" dedi.

"320 milyon TL kamuya katkı sağlamış durumdayız"

Kendi üretimleri sayesinde maliyet avantajı sağladıklarını ifade eden Küçük, "Piyasa değerlerine göre yüzde 50 daha uygun maliyette tesisimizde mıcır üretilmekte. Faaliyete geçtiği günden bu yana 320 milyon TL kamuya katkı sağlamış durumdayız. Tesisimiz 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 2023 yılında hizmete girmiş olup çevreye duyarlı bir tesistir" diye konuştu.

"8 ayrı boyutta malzeme üretimi yapılıyor"

Üretim sürecini anlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Kendi ocağımızdan ürettiğimiz taşlarımızı tesisimizde çene vasıtasıyla kırarak sekonder ve tersiyer makinelerden geçirip elek boyutlarına göre ayırıyoruz. 8 ayrı boyutta malzeme üretimi yapılmakta. Yine burada duvar taşı ve PMT olarak da üretim yapmaktayız. Yol altyapısında kullanılan plentmiks temel üretimi yapılmakta. İdaremize ait olan taş ocağında toplamda 63 milyon ton görünen rezerv planlanmaktadır. Burada ürettiğimiz tüm malzemelerin kendi akredite laboratuvarımızda bütün testleri ve deneyleri yapılmakta. Standarda uygun hale getirilerek üretim yapılmaktadır."

"Kasım ayı itibarıyla kendi mıcırımızla beton üretimimize başlayacağız"

Tesiste üretilen mıcırların belediyenin Solaklar'daki asfalt plentinde kullanıldığını belirten Küçük, kasım ayı itibarıyla devreye alınması planlanan beton santralinde de bu malzemelerden yararlanılacağını bildirdi. Küçük, "Buradan ürettiğimiz mıcırlarımızı kendi asfalt plentimizde, Solaklar Asfalt Plenti'nde kullanmaktayız. Aynı zamanda kasım ayı itibarıyla devreye alacağımız beton santralimizde de mıcırlarımız kullanılacaktır. Beton santralinde kasım ayı itibarıyla kendi mıcırımızla beton üretimimize başlayacağız" dedi.

Tesiste doğrudan 17 personelin görev yaptığını aktaran Küçük, makine ve nakliye grubuyla birlikte yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.